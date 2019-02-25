2019-02-25T17:14:02+03:00
Общество

Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов

Стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении Юрия Белойвана
Дарья ИВАШКИНА
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Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налоговВладельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налоговФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 25 февраля, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Таким образом, теперь бизнесмену предстоит предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей.

Так, по данным следствия, с января 2011-го по март 2014 года Белойван организовал практику непробития в восьми своих ресторанах кассовых чеков и отказа в приеме к оплате банковских карт.

Кроме того, правоохранители выяснили, что предприниматель привлекал к работе так называемых ночных кассиров, которые по ночам удаляли из памяти системы Р-кипер (системы автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящие заказы за день. «После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

Также там отмечается, что Белойван уже полностью признал свою вину. В связи с этим в настоящее время ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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