2019-02-25T17:26:06+03:00
В мире

После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте

Глава Незалежной еще раз подчеркнул, что Киев должен приложить усилия для соответствия критериям членства в Евросоюзе
Елена Гильманова
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После президентства Порошенко собирается представлять Украину в ЕвропарламентеПосле президентства Порошенко собирается представлять Украину в ЕвропарламентеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, кем он хочет стать после завершения своего президентского срока. Своими планами он поделился на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС».

Порошенко заявил, что после сложения полномочий хочет представлять страну в Европейском парламенте.

«После президентской каденции или каденций, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента от Украины», – сказал он.

Украинский президент в то же время отметил, что в данный момент у него нет такой возможности, поскольку страна не является участницей Евросоюза, за что он активно выступает в ходе нынешней избирательной кампании. Он еще раз подчеркнул, что Незалежная должна соответствовать критериям членства в ЕС.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что во время заседания Верховной рады 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, окончательно утвердивший изменения в конституцию страны, которыми официально закрепляется курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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