2019-02-25T17:37:03+03:00
Политика

В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт

Но для этого парламентариям придется решить ряд вопросов, в том числе о наличии «вшитой» биометрии в водительское удостоверение
Елена АКИМОВА
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Электронные водительские права могут приблизить Россию к отказу от бумажного паспортаЭлектронные водительские права могут приблизить Россию к отказу от бумажного паспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В обозримом будущем водительские права смогут заменить бумажный паспорт. Все сведения о человеке и его документах будут заключены в одну пластиковую карточку, проверить данные должностные лица смогут по электронной базе. Все благодаря тому, что в пластик будут «вшиты» биометрические данные держателя. Пока же в Госдуме обсуждают, как претворить данный проект в жизнь.

Депутаты отмечают, что в эпоху цифровизации, компьютеризации чем меньше бумажный документооборот, тем лучше. Первый шаг – это «электронные водительские удостоверения». Уже сегодня водителям, которые забыли права дома, послабления. Их могут не штрафовать, а просто проверить есть ли разрешение на вождение транспортного средства.

- ГИБДД подтверждает, что уже существует общая база и сотрудник может по телефону или по рации попросить проверить ту или иную информацию. Если правительство РФ, и в частности ГИБДД, будут двигаться в этом направлении дальше и создадут права, в которые «зашита» вся информация о водителе, это будет хорошим шагом. Такое водительское удостоверение будет подтверждать личность гражданина во всех учреждениях и инстанциях. Носить с собой бумажный документ – это архаика, от которой в большинстве стран отказались, - цитирует ФАН слова депутата Государственной думы Вячеслава Лысакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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