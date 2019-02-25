В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-25T17:37:03+03:00

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В обозримом будущем водительские права смогут заменить бумажный паспорт. Все сведения о человеке и его документах будут заключены в одну пластиковую карточку, проверить данные должностные лица смогут по электронной базе. Все благодаря тому, что в пластик будут «вшиты» биометрические данные держателя. Пока же в Госдуме обсуждают, как претворить данный проект в жизнь.

Депутаты отмечают, что в эпоху цифровизации, компьютеризации чем меньше бумажный документооборот, тем лучше. Первый шаг – это «электронные водительские удостоверения». Уже сегодня водителям, которые забыли права дома, послабления. Их могут не штрафовать, а просто проверить есть ли разрешение на вождение транспортного средства.

- ГИБДД подтверждает, что уже существует общая база и сотрудник может по телефону или по рации попросить проверить ту или иную информацию. Если правительство РФ, и в частности ГИБДД, будут двигаться в этом направлении дальше и создадут права, в которые «зашита» вся информация о водителе, это будет хорошим шагом. Такое водительское удостоверение будет подтверждать личность гражданина во всех учреждениях и инстанциях. Носить с собой бумажный документ – это архаика, от которой в большинстве стран отказались, - цитирует ФАН слова депутата Государственной думы Вячеслава Лысакова.

ИСТОЧНИК KP.RU