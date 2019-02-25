Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-25T17:50:57+03:00

Свой пост сохранили министр иностранных дел, министр обороны и глава министерства внутренних дел

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник, 25 февраля, определил новый состав правительства. Подписанный указ был опубликован на сайте главы республики.

Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин, исполнявший обязанности главы правительства после его роспуска. В отставку был отправлен и глава Нацбанка Данияр Акишев. Его место занял Ерболата Досаева.

Министром иностранных дел остался Бейбут Атамкулов, Нурлана Ермекбаева вновь назначили министром обороны, а Ерлана Тургумбаева сохранил пост главы министерства внутренних дел.

Согласно документу, первым заместителем премьер-министра и министром финансов стал Алихан Смаилов, заместителем премьер-министра — Женис Касымбек. Главой Минюста - Марата Бекетаева, министром здравоохранения - Елжана Биртанова. Главой Минкультуры и спорта стал Арыстанбек Мухамедиулы, министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности - Аскар Жумагалиев, а министром энергетики - Канат Бозумбаев. Министром информации и общественного развития назначили Даурена Абаева,

Напомним, как писал kp.ru, президент Казахстана подписал указ об отставке правительства 21 февраля. Ранее Назарбаев выступил с критикой действующего состава правительства и заявил, что кабинет в ближайшее время должен уйти в отставку. Согласно указу, членам правительства было поручено продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU