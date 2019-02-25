Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-25T17:42:17+03:00

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В понедельник, 25 февраля, организаторы «Евровидения» прокомментировали скандал, разразившийся вокруг отбора украинского участника песенного конкурса.

Так, руководство оргкомитета мероприятия предостерегло Киев от политизации шоу. При этом исполнительный супервайзер конкурса Юн Ула Санн заверил, что организаторы внимательно следят за ситуацией.

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может быть проблемой для Украины и украинских делегатов. Но конкурс "Евровидения" не может быть политическим», - приводят слова супервайзера украинские СМИ.

Также Юн Ула Санн подчеркнул, что на «Евровидении» оцениваются голос, хореография и музыка, а «не идеи артистов вне сцены». «На данный момент я не думаю, что эта позиция изменится», - добавил он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 февраля, в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019». Победу тогда одержала украинская певица Maruv. Однако Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради участия в конкурсе отказалась от гастролей в России.

Maruv везет в Израиль песню Siren Song (Bang!) .Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певице ультиматум

ИСТОЧНИК KP.RU