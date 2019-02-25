В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 18:30 2019-02-25T18:30:21+03:00

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В понедельник, 25 февраля, появилась информация об эвакуации людей из торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Атриум» в центре Москвы. Как стало известно, из здания, расположенного на Земляном валу, вывели всех посетителей и персонал. А представитель экстренных служб столицы уточнил, что поводом для таких мер стало анонимное сообщение о «минировании» ТРК.

«Эвакуируют ТРК "Атриум" по адресу: улица Земляной вал, дом 33», - сказал собеседник РИА Новости.

Напомним, новая волна сообщений и звонков с угрозами взрывов накрыла Россию еще в январе. А на днях, как сообщал сайт kp.ru, в Москве эвакуировали здание министерства образования и науки, расположенное на Лосиновской улице. Как отмечалось, тогда сообщение о «минировании» ведомства пришло по электронной почте. Причем в тот же день, 21 февраля, эвакуация прошла и в нескольких столичных торговых центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU