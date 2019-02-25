В России может появиться первый частый ракетодром

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-25T18:50:54+03:00

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В России может появиться частный космодром. Его планируют построить в Татарстане или Нижегородской области. Пусковая площадка размером 2,5 на 2 километра будет оснащена двумя стартовыми столами. Запускать с нее смогут многоразовые туристические корабли. По предварительным оценкам стоимость проекта 40 миллионов долларов США.

Площадка для работ будет выбрана в Центральной России и будет доступна для компаний, заинтересованных в суборбитальных полетах. Существующие площадки для запуска не отвечают всем требованиям проекта. Байконур расположен далеко и подходит для отправки средних и тяжелых ракет-носителей. Восточный – не обладает удобными полями для посадки отделимых элементов.

Согласно проекту на площадке нового космодрома появится два незаглубленных стартовых стола (основной и резервный), которые выполнят по упрощенной схеме. Для обслуживания возведут башни, обеспечивающие доступ людей к ракетным установкам. На участке будет находиться резервуары для хранения топлива, транспортно-установочный агрегат и некоторые другие элементы. Львиную долю комплекса займет ровная круговая площадка для приземления спускаемых капсул. Ее радиус составит около 2 км.

На космодроме появятся условия для запуска семиместных туристических кораблей на высоту около 200 км. Стоимость такой экскурсии будет колебаться от 200 до 250 тысяч долларов, а на подготовку космических туристов уйдет около трех дней, - пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU