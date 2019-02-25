2019-02-25T19:00:00+03:00
Политика

Путин поручил создать оргкомитет для саммита Россия-Африка

Помощник президента РФ Юрий Ушаков был назначен председателем Организационного комитета по подготовке
Елена Гильманова
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин поручил образовать оргкомитет по проведению саммита Россия-Африка в 2019 году, а также для проведения других мероприятий в рамках формата Россия-Африка. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 февраля, и вступил в силу.

«Постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита Россия-Африка и других мероприятий в формате Россия-Африка», - говорится в указе.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению саммита и других мероприятий в формате Россия-Африка был назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Согласно указу, председатель оргкомитета должен в месячный срок утвердить его состав. Обеспечение расходов возложено на Кабинет Министров.

Ранее kp.ru сообщал о том, что в Москве 19 января состоялась деловая встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с президентом и председателем совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) профессором Бенедиктом Орамой. Основной темой встречи стало проведение в России в 2019 году ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и других мероприятий в формате Россия – Африка.

По результатам обсуждения было принято решение, что первый бизнес-форум Россия – Африка состоится в октябре 2019 года в Сочи в рамках российско-африканского саммита, о котором раньше заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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