2019-02-25T19:54:51+03:00
Политика

Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы

Генпрокурор Украины обвинил генерал-полковника в причастности к потере Крыма
Дарья ИВАШКИНА
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал причины задержания экс-главы Генштаба вооруженных сил незалежной (ВСУ) Владимира Заманы.

По его словам, поводом для ареста и обвинения генерал-полковника в госизмене стали его действия в 2012-2014 годах, которые якобы были подготовкой к воссоединению Крыма с Россией.

Как считает Луценко, проведенная в 2012-2014 годах реформа ВСУ не позволила организовать сопротивление «российской агрессии». «Именно Владимир Замана издал директиву, которой подчинил тогдашнему руководителю ВМС (Юрию Ильину, принявшему затем российскую присягу) все части тактической группы "Крым", что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии», - написал генпрокурор незалежной на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 25 февраля, стало известно, что военная прокуратура Украины задержала экс-руководителя Генштаба вооруженных сил страны Владимира Заману. Как отмечалось, генерал-полковника заподозрили в государственной измене.

Кстати, стоит отметить, что никакой «российской агрессии» в Крыму вообще не было. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей региона поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения Крыма соответствовала всем нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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