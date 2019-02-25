2019-02-25T20:57:31+03:00
В мире

США выделят дополнительно $56 млн на гумпомощь Венесуэле

По словам американского вице-президента Майка Пенса, в настоящее время Вашингтон ищет пути доставки грузов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в понедельник, 25 февраля, в Колумбии перед группой Лимы, сообщил о том, что его страна выделит дополнительно 56 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле.

«Сегодня я рад сообщить, что США предоставит дополнительную помощь на 56 миллионов долларов, которая будет предоставлена нашим партнерам в регионе», - приводит слова Пенса Reuters.

При этом политик подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты «определяют области на границе с боливарианской республикой», где могут проехать грузовики с гуманитарным грузом. Дело в том, что ранее законный президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отказался принимать гумпомощь. Чтобы помешать доставке грузов, он даже объявил о временном закрытии всей сухопутной границы с Бразилией, а также трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оппозиция Венесуэлы 23 февраля предприняла попытку доставить в страну гумпомощь. Однако тщетно: конвой с гуманитарной помощью так и не вошел на венесуэльскую территорию.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на рекультивацию свалок выделят из бюджета 10 млрд рублей
Михаил Бергер: Может быть, Малашенко стал жертвой своего слишком острого и большого ума
Медведев поддержал законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах
Стала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина
Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии
Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии
Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы
Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине