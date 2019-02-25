США выделят дополнительно $56 млн на гумпомощь Венесуэле

СЕГОДНЯ 20:57 2019-02-25T20:57:31+03:00

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Вице-президент США Майк Пенс, выступая в понедельник, 25 февраля, в Колумбии перед группой Лимы, сообщил о том, что его страна выделит дополнительно 56 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле.

«Сегодня я рад сообщить, что США предоставит дополнительную помощь на 56 миллионов долларов, которая будет предоставлена нашим партнерам в регионе», - приводит слова Пенса Reuters.

При этом политик подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты «определяют области на границе с боливарианской республикой», где могут проехать грузовики с гуманитарным грузом. Дело в том, что ранее законный президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отказался принимать гумпомощь. Чтобы помешать доставке грузов, он даже объявил о временном закрытии всей сухопутной границы с Бразилией, а также трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оппозиция Венесуэлы 23 февраля предприняла попытку доставить в страну гумпомощь. Однако тщетно: конвой с гуманитарной помощью так и не вошел на венесуэльскую территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU