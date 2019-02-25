Стала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по Венесуэле

СЕГОДНЯ 21:18 2019-02-25T21:18:44+03:00

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В понедельник, 25 февраля, стало известно, когда Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле. Как заявил источник в дипломатическом корпусе всемирной организации, Совбез планирует обсудить ситуацию в республике уже в ближайший вторник.

«Совбез запланирован на завтра, во второй половине дня», - сказал собеседник ТАСС.

Также он отметил, что внеочередное заседание СБ ООН запросили США. При этом пока не ясно, внесет ли Вашингтон на рассмотрение Совета Безопасности свой проект резолюции по Венесуэле.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что СБ ООН никогда не примет американский проект резолюции по Венесуэле. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что документ, подготовкой которого занимается Вашингтон, направлен не только на дестабилизацию в боливарианской республике, но, возможно, и на интервенцию в страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU