2019-02-25T21:18:44+03:00
В мире

Стала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по Венесуэле

По некоторым данным, обсудить ситуацию в боливарианской республике планируется уже 26 февраля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Стала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по ВенесуэлеСтала известна дата экстренного заседания Совбеза ООН по ВенесуэлеФото: REUTERS
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В понедельник, 25 февраля, стало известно, когда Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле. Как заявил источник в дипломатическом корпусе всемирной организации, Совбез планирует обсудить ситуацию в республике уже в ближайший вторник.

«Совбез запланирован на завтра, во второй половине дня», - сказал собеседник ТАСС.

Также он отметил, что внеочередное заседание СБ ООН запросили США. При этом пока не ясно, внесет ли Вашингтон на рассмотрение Совета Безопасности свой проект резолюции по Венесуэле.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что СБ ООН никогда не примет американский проект резолюции по Венесуэле. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что документ, подготовкой которого занимается Вашингтон, направлен не только на дестабилизацию в боливарианской республике, но, возможно, и на интервенцию в страну.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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