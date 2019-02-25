Михаил Бергер: Может быть, Малашенко стал жертвой своего слишком острого и большого ума

СЕГОДНЯ 22:06 2019-02-25T22:08:36+03:00

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Генеральный директор «Бизнес ФМ» Михаил Бергер, который лично знал одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, прокомментировал новость о его смерти.

- Любую смерть понять и принять очень сложно. Хотя мы понимаем, что все смертны. Но смерть человека не старого, живого и острого трудно себе представить. Можно только принять к сведению тот факт, что Игоря больше нет. Что ужасно, горько, тяжело, печально, - сказал Бергер, слова которого приводит сайт kp.ru.

При этом собеседник «КП» рассказал о самом Малашенко и его отношении к жизни. По словам гендиректора «Бизнес ФМ», медиаменеджер был очень реалистичным человеком.

- Я с ним пересекался несколько раз, тоже нечасто в последние годы, в Москве. Он иронично относился всегда к себе и к окружающим. У меня не возникло ощущения, что строил существенные планы, что он думал, что завтра его позовут в Гостелерадио, условно говоря, в Кремль, в ЦК КПСС или куда-то еще. Не думаю, что он ждал, что какой-нибудь из крупных бизнесменов, которых у нас называют олигархами, обратится к нему за услугами или позовет в партнеры. Не думаю, что он на это рассчитывал. Он был слишком умен, чтобы думать так. Он воспринимал реальность такой, какая она есть. Я не вижу здесь оснований для краха надежд, для ужасного разочарования. Он был очень реалистичным человеком. Не думаю, что здесь произошел разрыв, надлом, - заметил Михаил Львович.

Также Бергер поделился своим мнением о том, действительно ли Малашенко, покончил с собой.

- Вроде нет оснований сомневаться в том, что Игоря больше нет. Странно было бы инсульт выдавать за самоубийство. Я не вижу в этом никакого смысла. Видимо, так оно и есть. Он был человеком очень острого ума. Такой опасный ум. Но его ум не смертельно опасный. Он мог больно, что-то точно до боли сформулировать. Что-то неприятное для собеседника. Он был мизантропом.

- Но он потом мог попросить прощение.

- Никогда его это не ломало, он не видел здесь проблемы. Он никогда не боялся сформулировать свою позицию. Он никогда не чувствовал себя ни с кем младшим партнером, по-моему, даже включая Ельцина. Он был человеком самостоятельным всегда. Может быть, он стал жертвой своего слишком острого и большого ума. Я не знаю. Мы можем только гадать. Может быть, просто важнее сказать, кем и чем он был. Огромный ущерб для нас всех именно в том, что Игорь последние 15 лет не был частью нашей жизни – медийной, общественной, - сказал генеральный директор «Бизнес ФМ».

Кроме того, журналист рассказал о том, почему после выборов 1996 года Игорь Малашенко не пошел дальше по административной линии, а остался на телевидении.

- По этому поводу очень много спекуляций. Эта развилка много раз обсуждалась. Главная причина того, что этого не случилось, состояла в том, что Игорю больше нравилось телевидение, то, чем он фундаментально занимался, а не то, куда он пришел по случаю, чтобы решить какую-то тактическую задачу. На тот момент выборы были очень важны, но это была тактическая задача. И стратегия его жизни была телевидение, медиа. Там были еще разные соображения на эту тему. Одна из версий состоит в том, что Игорь отдавал себе отчет в том, что если бы он стал главой администрации, не знаю, вообще рассматривал ли он всерьез это предложение, но чисто гипотетически, если бы стал, он должен был бы поломать многие конструкции, в создании которых участвовал.

- Он это не очень хотел бы делать. Он же ушел от Горбачева. Он сказал: я был в ужасе. У них не то что не было плана действий по перестройке, они не предполагали, какой результат будет в конце. Вообще ничего не понимали.

- Они не понимали последствий. Он понимал, что от исхода выборов 1996 года слишком многое зависит, чтобы не участвовать. Но он не собирался навечно связывать себя с этой частью жизнь. Опыт работы в ЦК КПСС ему показал, что даже на очень высокой должности, за исключением самой высокой, ты не можешь влиять существенно на формирование планов. А работать так, как это было в ЦК КПСС, видимо, ему не хотелось снова, - подчеркнул Бергер.

Новость о смерти Игоря Малашенко «Комсомольской правде» прокомментировал и телеведущий Владимир Познер. Он выразил уверенность в том, что основатель НТВ «останется в истории российского телевидения».

- Он был одним из создателей НТВ. Этим все сказано. Того самого НТВ, которое разогнали. Вот и все. И он, конечно, останется в истории российского телевидения, в отличие от тех, которые его разогнали, - сказал журналист.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 25 февраля, стало известно, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко. Как отмечалось, один из основателей НТВ, начальник штаба Ксении Собчак на выборах президента 2018 года мог покончить с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU