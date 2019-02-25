Чаще всего банковскими переводами пользуются на Дальнем Востоке, а реже всего на Кавказе

СЕГОДНЯ 22:31 2019-02-25T22:31:30+03:00

Популярность услуг возросла, а вот средняя сумма переводов при этом сократилась

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По итогам 20198 года клиенты российских банков стали активнее пользоваться переводом средств с помощью мобильных телефонов и через приложения банка. Число таких транзакций увеличилось на 110%, то есть больше, чем в два раза. А вот средний размер онлайн-перевода между физлицами снизился на 3%. В среднем данная сумма составляет 6,7 тыс. рублей – это примерно на 3% меньше, чем годом раньше. Львиная доля переводов осуществляется с участием смартфона – 78%.

Это удобно, отмечают эксперты, но существует опасность стать жертвой мошенников. Существует возможность передачи вирусных программ при пересылке — в прошлом году с этим столкнулось около 1 млн человек.

Чаще всего переводами пользуются жители Дальнего Востока, за год число таких операций выросло на 47%, а средняя сумма составляет 2571 рублей. Сибирь и Уральский федеральные округа показали рост на 29% - 2306 и 2330 рублей соответственно. Самый маленький перевод — 2411 рублей — Северо-Кавказский округ, увеличение общего количества операций на 28%.

Самый большой средний чек в Центральном федеральном округе - 3319 рублей и в Северо-Западной федеральном округе - 3028 рублей.

Кстати, в банках отмечают, что мужчины пользуются переводами с карты на карту чаще, чем женщины, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU