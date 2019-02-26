2019-02-26T03:03:34+03:00
Авто

Сбой в работе сервиса по оплате парковки в Москве устранен

Ранее водители сообщали, что не могут оплатить парковку с помощью SMS и мобильных приложений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сбой оплаты московских парковок через SMS и приложения устраненСбой оплаты московских парковок через SMS и приложения устраненФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сбой в работе сервисов по оплате парковок в Москве устранен, столичные автомобилисты снова могут воспользоваться любым удобным для них способом: с помощью SMS-сообщения, мобильного приложения или произвести голосовую оплату.

«В настоящий момент все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Московского паркинга».

Ранее в понедельник, 25 февраля, водители сообщали о сложностях с оплатой столичных парковок. Ведомство тогда предупредило, что «у некоторых пользователей может быть временно зафиксирована нестабильная работа сервисов оплаты».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года на платных парковках Москвы произошёл крупный сбой, из-за которого водители не могли оплатить стоянку ни одним из способов (паркомат, голосовое сообщение, смс, приложение и так далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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