2019-02-26T03:32:38+03:00
Спорт

Биатлонистка Васильева попросила IBU не отстранять ее от соревнований за пропуск допинг-тестов

Ранее сообщалось, что российская спортсменка пропустила три проверки на допинг, из-за чего ей грозит дисквалификация от одного года до двух
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева. Фото: Станислав Красильников/ТАССРоссийская биатлонистка Маргарита Васильева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Биатлонистка Маргарита Васильева написала объяснительное письмо в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU), в котором попросила не наказывать ее за то, что пропустила три допинг-теста подряд.

Российская спортсменка подробно рассказала, почему так получилось: из-за перелетов и смены часовых поясов. 3 февраля она вылетела из Красноярска в Москву, откуда в тот же день отправилась в США, а 4 февраля прилетела на соревнования в канадский город Калгари.

«В связи с тем, что опыта заполнения такого сложного маршрута в системе у меня нет, я не смогла разобраться в том, как его правильно заполнить. Прошу вас дать мне еще один шанс и проконсультировать меня по заполнению сложных переездов», - цитирует ТАСС объяснительное письмо биатлонистки.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 25 февраля, стало известно, что Маргарита Васильева пропустила три проверки на допинг, из-за чего ей грозит временная дисквалификация. Спортсменку могут отстранить от соревнований на срок от одного года до двух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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