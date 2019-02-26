Вице-премьер Украины предложил изменить правила отбора участников на «Евровидение»

СЕГОДНЯ 03:39 2019-02-26T04:01:21+03:00

Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, по итогам зрительского голосования победила в финале национального отбора на конкурс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кириленко считает, что исполнители, которые гастролируют в России, вообще не должны участвовать в национальном отборе

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Украине необходимо изменить правила отбора своих представителей на международном песенном конкурсе «Евровидение» таким образом, чтобы выступающие в России музыканты вообще не имели шансов попасть на национальный отбор. С таким предложением в эфире телеканала «Прямой» выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

При этом он отметил, что, раз «Евровидением» на Украине занимается «Общественное телевидение», то внести изменения в правила должно именно оно.

«Они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования, как они будут выбирать в дальнейшем – это их прерогатива, исключительное полномочие», - заявил Кириленко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять Незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России. Причем Анна уже была готова согласиться, но ей все равно отказали в выступлении на «Евровидении - 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU