Вице-премьер Украины предложил изменить правила отбора участников на «Евровидение»
Украине необходимо изменить правила отбора своих представителей на международном песенном конкурсе «Евровидение» таким образом, чтобы выступающие в России музыканты вообще не имели шансов попасть на национальный отбор. С таким предложением в эфире телеканала «Прямой» выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
При этом он отметил, что, раз «Евровидением» на Украине занимается «Общественное телевидение», то внести изменения в правила должно именно оно.
«Они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования, как они будут выбирать в дальнейшем – это их прерогатива, исключительное полномочие», - заявил Кириленко.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять Незалежную на «Евровидении», потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России. Причем Анна уже была готова согласиться, но ей все равно отказали в выступлении на «Евровидении - 2019».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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