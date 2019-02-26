2019-02-26T05:25:02+03:00
Общество

Facebook разблокировал страницу проекта RT

Доступ был восстановлен после того, как владельцы аккаунта раскрыли данные о связанных с ними компаниях
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Социальная сеть Facebook разблокировала страницу проекта телеканала RTСоциальная сеть Facebook разблокировала страницу проекта телеканала RTФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Социальная сеть Facebook восстановила доступ к странице проекта телеканала RT под названием In the Now. Ранее представители компании обещали разблокировать аккаунты после того, как их владельцы раскроют информацию о связанных с ними компаниях и странах, из которых эти страницы управляются.

«In the Now и все страницы Maffick снова доступны в Facebook после того, как мы разместили беспрецедентные сведения в разделе «Информация». На самом деле, это единственная страница, которой приходится делать такое», - сообщила в своем Twitter руководитель проекта, ведущая телеканала Анисса Науэй.

В администрации Facebook подтвердили разблокировку, уточнив, что все запрошенные ими данные о материнских компаниях внесены в раздел «Информация» на страницах проектов RT.

«Таким образом, люди могут узнать, кто стоит за страницами в Facebook», - приводит слова представителя соцсети телеканал CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля Facebook без предварительных оповещений заблокировал четыре проекта Russia Today. Главный редактор RT Маргарита Симоньян тогда же заявила, что страницы убрали из общего доступа по запросу CNN. По ее мнению, американская социальная сеть и телеканал действуют как орудие цензуры госдепартамента США.

В Союзе журналистов России назвали такие действия соцсети «зачисткой» информационного пространства от иных точек зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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