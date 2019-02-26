СМИ: Россия может уйти из Совета Европы после выборов генсека

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-26T06:55:45+03:00

По словам замглавы МИД, решение Москвы будет зависеть от «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий»

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Если права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены полностью и без условий, Россия может выйти из состава Совета Европы после выборов генерального секретаря организации в июне этого года.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. По словам собеседника издания, вопрос о членстве в ЕС находится на стадии обсуждения.

«Конечно, мы надеемся, что наши европейские коллеги будут руководствоваться здравым смыслом и примут решение о прекращении рестрикций в отношении россиян в ПАСЕ. В противном случае не видим смысла оставаться в структуре», - сказал он.

Со своей стороны, замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что решение Москвы будет зависеть от «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

«Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден», - приводит газета его слова.

Александр Грушко подчеркнул, что с точки зрения российской стороны выход – это «безусловное и полное восстановление прав нашей делегации».

Напомним, в октябре прошлого года генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд пригрозил нашей стране исключением из Совета Европы за неуплату взносов. Глава российского МИД Сергей Лавров тогда сказал, что Россия сама уйдет из СЕ, не дожидаясь исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU