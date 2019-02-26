Адвокаты Манафорта просят суд вынести ему мягкий приговор

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-26T07:23:58+03:00

Экс-главе предвыборного штаба президента США Полу Манафорту может грозить десять лет тюрьмы Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Адвокаты бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта просят суд вынести своему подзащитному более мягкий приговор и назначить ему меньше десяти лет тюрьмы – это максимальный срок по его обвинениям.

Защита подчеркивает, что Манафорт «на протяжении десятилетий служил четырем президентам США и не имел никакой криминальной истории», а в суде представлен как «матерый преступник», не заслуживающий снисхождения.

«Мы просим, чтобы суд вынес приговор, который будет значительно ниже установленного законом максимального срока», - цитирует заявление адвокатов ТАСС.

Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Манафорт пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в суде в обмен на более мягкий приговор. А на днях New York Times со ссылкой на неназванные источники написала, что прокуратура Нью-Йорка намерена добиться для экс-главы избирательного штаба Трампа, которому в апреле исполнится 70 лет, практически пожизненного заключения.

Суд штата Вирджиния вынесет приговор Манафорту 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU