Погода в Москве на 26 февраля 2019 года: ветрено и сыро

26 Февр. 07:10 2019-02-26T16:33:59+03:00

Синоптики сообщили, какой будет погода в Москве на 26 февраля 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 26 февраля 2019 года будет облачной. Дневная температура в столице будет держаться на уровне 0..2 градуса тепла. Местами по городу возможна гололедица, а также небольшие осадки в виде снега с дождем.

Ветер по-прежнему достаточно сильный - в среднем 5-10 метров в секунду с порывами северо-западного и северного направлений до 15 м/c. Атмосферное давление - 738 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды в темное время суток, в частности, в ночь со вторника на среду, то здесь столбики термометров значительно опустятся - до -9..-7 градусов. При этом весьма вероятно образование гололедицы, а также выпадение снега, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что второй день этой недели мало чем будет отличаться от понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU