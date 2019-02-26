Порошенко сравнил украинскую евроинтеграцию с анекдотом про кубинцев

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-26T07:34:57+03:00

По словам президента, как только люди собираются вместе ради общего дела, начинается не работа, а танцы [видео]

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что ситуация с проведением евроинтеграции страны обстоит так же, как и в анекдоте про танцующих самбу кубинцев. Соответствующее заявление глава государства сделал на выступлении в ходе форума "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС".

Он начал свой анекдот с того, что на Кубу приезжает украинская делегация, которая призывает граждан республики взяться за дело: "Друзья, у вас тут большие проблемы, никто не работает. Как только собираются три-пять кубинцев, они начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?".

В ответ им говорят: "Ну, давайте начнем, а с чего?"."Соберем митинг под лозунгом: "Давайте работать. Самбе — нет!", - ответили украинцы. Дальше по анекдоту кубинцы собрали людей, и перед толпой выступил революционер Фидель Кастро, который воскликнул: "Давайте работать! Самбе — нет!".

"И вся площадь подхватывает и начинает танцевать", — подытожил Порошенко и сам пустился в пляс.

Порошенко рассказал анекдот о Кубе, самбе и работе.

По словам президента, именно так обстоят дела и с украинской евроинтеграцией. Так, якобы нет никого, кто против нее, но как только люди собираются - начинаются танцы. А государству нужны не они, а свобода и общие победы, приводятся слова Порошенко на YouTube-канале "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе киевские власти окончательно изменили конституцию страны и официально закрепили курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

ИСТОЧНИК KP.RU