2019-02-26T07:46:22+03:00
Здоровье

Соль может вызывать атопический дерматит

К такому выводу пришли ученые из мюнхенского университета
Ася РОМАНЧУК
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Соль может вызывать аллергические реакции, уверены ученыеСоль может вызывать аллергические реакции, уверены ученыеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Исследователи из мюнхенского университета пришли к выводу, что соль может вызывать кожные заболевания. Это связано с тем, что приправа приводит к образованию клеток Th2.

При возникновении аллергических состояний, таких как атопический дерматит, клетки активизируются и провоцируют развитие кожных болезней. Уровень натрия на кожных покровах людей, страдающих данным видом дерматита в 30 раз выше нормы. Это отличные условия для размножения бактерий. В планах ученых выяснить, как большое количество натрия попадает на кожу человека.

С атопическим дерматитом сталкивается почти каждый третий взрослый и каждый десятый ребенок из промышленных стран, сообщает «Утро.ру».

Ранее медики озаботились вопросом потребления соли. Население планеты злоупотребляет данным продуктом, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья. В связи с этим ВОЗ разработала новые рекомендации – нужно стремиться к тому, чтобы суточная норма потребления соли не превышала 5 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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