ВКС России получат первый серийный истребитель Су-57 уже в 2019 году

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-26T07:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Воздушно-космические силы России получат свой первый серийный истребитель Су-57 уже в 2019 году. Поставки второго многофункционального самолета запланированы на 2020-й. Об этом сообщил заместитель гендиректора ПАО "Компания "Сухой" Александр Пекарш, который является также главой филиала в Комсомольске-на-Амуре, где и выпускаются данные истребители.

"Если говорить о программе Су-57, то мы находимся сегодня на этапе изготовления первых серийных образцов", - сказал замгендиректора.

Он напомнил, что компания завершила изготовление и поставку партии опытных образцов истребителя еще в 2018 году. Сейчас они проходят испытания. Что касается сроков передачи самолетов Минобороны, то здесь все укладывается в график.

"Я уверен, что мы с этой задачей справимся и первый серийный самолет в этом году будет поставлен", - цитирует ТАСС Пекарша.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно контракту, Минобороны должно получить всего 12 таких самолетов. Ранее в Сети уже появлялось видео полета Су-57, а также кадры имитации его дозаправки в воздухе.

Уникальная съемка полета новейших Су-57 кадры с рампы Ан-12.Первые кадры полета новейшего истребителя Су-57, снятые с рампы транспортного самолета Ан-12

ИСТОЧНИК KP.RU