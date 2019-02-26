Американцы стали ездить в Россию чаще на 40 процентов

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-26T08:12:47+03:00

Туристический поток увеличился за пять лет с 162 до 228 тысяч человек

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Интерес американских туристов к России постоянно растет. Если в 2014 году нашу страну посетили 162 туриста из США, то в 2018 году их было 228 тысяч. Увеличение турпотока на 40 процентов может свидетельствовать о развитии туристического потенциала России.

Эксперты отмечают, что интерес к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, проходящие в РФ, но и антироссийская политика американских властей.

- В первую очередь привлекает уникальность России. Отношения между нашими странами не безоблачные, но люди все равно пытаются увидеть все своими глазами, - рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Такой интерес может сблизить народы и преодолеть разногласия, уверены в Совете Федерации. Приехав однажды в Россию, американцы убеждаются, что у нас не ходят по улицам медведи, а люди добродушные и доброжелательные.

Увеличение туристического потока также связано со спортивными мероприятиями. В 2014 году была проведена Олимпиада в Сочи, в 2015-м - чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, в 2016-м - мировое первенство по хоккею, в 2018 -чемпионат мира по футболу, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU