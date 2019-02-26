2019-02-26T08:38:02+03:00
В мире

Комиссия по ценным бумагам США снова подала в суд на Илона Маска

Бизнесмена обвинили в нарушении досудебного соглашения, причем опять на основании его твита о Tesla
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава и основатель компании Tesla Илон МаскГлава и основатель компании Tesla Илон МаскФото: REUTERS
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Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с просьбой признать, что глава компании Tesla Илон Маск нарушил досудебное соглашение, передает телеканал CNBC.

Новые претензии Комиссии к предпринимателю опять связаны с его публикацией в Twitter, где Маск 19 февраля написал, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тысяч автомобилей. В ходатайстве американского регулятора отмечается, что бизнесмен не только вновь обнародовал неправдивую информацию, но и нарушил достигнутые минувшей осенью договоренности. Дело в том, что Маск теперь должен согласовывать все свои сообщения о Tesla в соцсетях с руководством компании, а он перед публикацией этого твита «не запрашивал и не получал предварительного одобрения». Комиссия подчеркивает, что у Маска в Twitter более 24 миллионов подписчиков.

Напомним, прошлогодняя судебная тяжба началась с твита, в котором Илон Маск сообщил, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи. Комиссия подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве и обмане акционеров.

В итоге инцидент удалось урегулировать в досудебном порядке, но Маску пришлось на три года уйти с поста директоров компании и заплатить штраф в 20 миллионов долларов.

К слову, как писал сайт kp.ru, его детищу грозит банкротство из-за долгов: уже 1 марта Tesla должна выплатить кредиторам около миллиарда долларов, а у компании нет таких денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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