Комиссия по ценным бумагам США снова подала в суд на Илона Маска
Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с просьбой признать, что глава компании Tesla Илон Маск нарушил досудебное соглашение, передает телеканал CNBC.
Новые претензии Комиссии к предпринимателю опять связаны с его публикацией в Twitter, где Маск 19 февраля написал, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тысяч автомобилей. В ходатайстве американского регулятора отмечается, что бизнесмен не только вновь обнародовал неправдивую информацию, но и нарушил достигнутые минувшей осенью договоренности. Дело в том, что Маск теперь должен согласовывать все свои сообщения о Tesla в соцсетях с руководством компании, а он перед публикацией этого твита «не запрашивал и не получал предварительного одобрения». Комиссия подчеркивает, что у Маска в Twitter более 24 миллионов подписчиков.
Напомним, прошлогодняя судебная тяжба началась с твита, в котором Илон Маск сообщил, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи. Комиссия подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве и обмане акционеров.
В итоге инцидент удалось урегулировать в досудебном порядке, но Маску пришлось на три года уйти с поста директоров компании и заплатить штраф в 20 миллионов долларов.
К слову, как писал сайт kp.ru, его детищу грозит банкротство из-за долгов: уже 1 марта Tesla должна выплатить кредиторам около миллиарда долларов, а у компании нет таких денег.
ИСТОЧНИК KP.RU