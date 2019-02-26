2019-02-26T10:06:40+03:00
Политика

В коробках с гумпомощью США для Венесуэлы были испорченные продукты и просроченные лекарства

Об этом рассказал посол Каракаса в России, отметив, что американские поставки не проверила ни одна международная организация
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПосол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В качестве гуманитарной помощи венесуэльскому народу Соединенные Штаты отправили в Боливарианскую республику испорченные продукты и просроченные лекарства. Об этом рассказал посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, отметив, что официальный Каракас намерен и впредь не пускать в страну гумконвои из-за границы.

«США направляют продукты, которые никто не проверял. Из источников нам известно, что в их коробках были испорченные продукты питания, просроченные медикаменты и лекарства, непригодные для пользования», - сказал дипломат в интервью газете «Известия».

Он добавил, что поставки из Штатов «не проверила ни одна организация, которые занимается такими проверками во всем мире, — речь идет, в частности, о Красном Кресте».

При этом посол уточнил, что власти Венесуэлы охотно принимают гуманитарную помощь из России: например, ранее в республику пришло судно с семью тоннами медицинской продукции.

«Ничего страшного из-за этого не произошло, потому что мы знаем, что такая помощь оказывается добросовестно, без каких-либо подводных камней», - подчеркнул Тортоса.

Кроме того, он напомнил, что президент Николас Мадуро выразил готовность принять помощь от Евросоюза – продовольствие, медицинское оборудование и лекарства.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытка венесуэльской оппозиции доставить в страну «гуманитарный груз» из-за рубежа, преимущественно из США, 23 февраля обернулась массовыми столкновениями на границе.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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