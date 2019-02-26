WADA примет решение о наказании для биатлонистки Васильевой до 4 марта

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-26T10:06:48+03:00

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Комиссия Всемирного антидопингового агентства примет решение относительно ситуации с российской биатлонисткой Маргаритой Васильевой в течение семи дней, то есть до 4 марта. Об этом сообщил главный врач сборной РФ по данной виду спорта Алексей Лагуточкин.

Напомним, что спортсменка пропустила три допинг-теста подряд за последние 12 месяцев. Согласно антидопинговому кодексу, такие действия приравниваются к нарушению правил и могут караться несколькими годами дисквалификации.

"Неприятная для Маргариты ситуация возникла из-за того, что в начале февраля допинг-офицеры, прибывшие по ее домашнему адресу в Красноярске для получения внесоревновательной пробы, не застали спортсменку и возникли формальные основания поставить ей "флажок" - неявку на сдачу анализа в WADA", - пояснил врач.

При этом ранее сама Васильева рассказала, почему так получилось. Сайт kp.ru писал о том, что 3 февраля девушка вылетела из Красноярска в Москву и уже оттуда отправилась в США, а 4 февраля надо было ехать на соревнования в Канаду. Маршрут оказался слишком сложным, и у биатлонистки, которая находится в пуле тестирования лишь первый сезон, не получилось занести его в систему антидопингового контроля. Между тем, на тот момент у россиянка уже было два предупреждения от 23 апреля и 5 июня.

"В настоящий момент мы ждем решения комиссии WADA - будет ли рассматриваемый инцидент засчитан спортсменке как пропуск или нет", - цитирует ТАСС Лагуточкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694052" frameborder="0"></iframe> Биатлонистка Васильева попросила IBU не отстранять ее от соревнований за пропуск допинг-тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU