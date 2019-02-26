В "Газпроме" прокомментировали причины ухода топ-менеджеров компании

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-26T10:57:51+03:00

Заместители председателя правления холдинга Медведев и Голубев покинули свои должности в связи с уходом на пенсию

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Во вторник, 26 февраля, зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге сообщил о причинах освобождения от занимаемых должностей заместителей председателя правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева. По его словам, топ-менеджеры покинули корпорацию в связи с выходом на пенсию.

"Что касается изменений в руководстве "Газпрома", в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании - Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев - покинули свои посты в связи с выходом на пенсию", - приводит его слова агентство ТАСС.

Накануне сайт kp.ru сообщил о соответствующих кадровых перестановках в газовом холдинге. Как было отмечено, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поблагодарил коллег за многолетнюю работу и пожелал успехов в будущих начинаниях.

Также следует добавить, что 25 февраля "Газпром" покинул Всеволод Черепанов - начальник департамента №307, который регулирует добычу газа и нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU