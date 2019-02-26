Британский посол заверил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-26T11:23:21+03:00

По словам Лори Бристоу, отравленные в Солсбери отец с дочерью находятся в безопасности и не хотят общаться с российскими дипломатами

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Бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые весной прошлого года были отравлены неким нервнопаралитическим веществом, живы и находятся в безопасном месте. Такое заявление сделал посол королевства в РФ Лори Бристоу.

"Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", - сказал дипломат.

По его словам, сами Скрипали якобы не хотят встречаться с представителями нашего посольства, однако, если у них возникнет такое желание, то Лондон все организует. Навязывать же такое общение британцы не намерены, заявил Бристоу.

Что касается проведения совместного с Россией расследования, то, по словам посла, Великобритания в этом не заинтересована, поскольку власти уже знают, кто ответственен за покушение.

"Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование", - цитирует "Интерфакс" Бристоу.

Между тем, сами родственники Скрипалей не верят, что Юлия и Сергей все еще живы. Так, ранее 90-летняя мать бывшего шпиона, Елена Яковлевна, даже подала заявление в полицию с просьбой признать ее сына и внучку пропавшими без вести, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682652" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU