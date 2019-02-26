Opel объявил о возвращении на российский рынок

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-26T11:48:38+03:00

Работа компании в России была прекращена в 2015 году

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Немецкий автопроизводитель Opel вновь будет представлен на рынке нашей стране. Как говорится в сообщении концерна PSA Group в России, частью которого является немецкий бренд, такое решение принято в целях развития компании как в европейских странах, так и в целом в мире.

“Выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учётом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса", - заявил исполнительный вице-президент группы PSА Яник Безар.

Основным приоритетом Opel в России будет рентабельность, прибыль и соответствие требованиям клиентов.

Как ранее сообщалось kp.ru, в марте 2015 года американская компания «Дженерал Моторс» объявила, что бренд «Опель» до конца года должен будет полностью уйти с российского рынка. Такое решение гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойманн объяснил отсутствием достаточного уровня локализации автомобилей компании и ожиданий от инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU