2019-02-26T12:18:02+03:00
Политика

В России предложили вернуть обращение "господин" в армии

С инициативой выступил Депутат заксобрания Ленинградской области
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России предложили вернуть обращение "господин" в армииВ России предложили вернуть обращение "господин" в армииФото: Олег УКЛАДОВ
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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть обращение "господин" в российские армии и силовые ведомства. Данную инициативу он направил премьер - министру РФ Дмитрию Медведеву. По мнению Петрова, в последние несколько лет российские силовые ведомства прошли ряд серьезных изменений.

- Изменилась не только форма, но и содержание - в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом. Не стоит преуменьшать и качественный рост Министерства обороны, - объяснил депутат.

Петров также уверен, что происходят и другие смысловые изменения: появляются новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, изменяется нравственная составляющая всей службы, сообщает RT.

Депутат также отметил, что на сегодняшний день в МВД и других силовых структурах действует обращение «товарищ». А до революции в русской армии и жандармерии было принято обращение «господин».

- Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны, - подчеркнул Петров в своем обращении к Медведеву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронного военного билета. Новый документ будет выдаваться по желанию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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