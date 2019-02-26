2019-02-26T12:21:31+03:00
Экономика

Верховный суд России включил криптовалюту в статью об отмывании денег

Теперь обналичивание таких виртуальных средств будет подпадать под действие Уголовного кодекса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалютВерховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалютФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пленум Верховного суда изменил постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь под действие данных положений об отмывании средств подпадает и криптовалюта.

При этом предметом преступлений будут являться не только сами виртуальные деньги, но и преобразованные из них купюры. Такое решение было принято на основе рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

По словам судьи Верховного суда РФ Александра Червоткина, в практике уже существуют примеры дел с использованием криптовалют. Согласно обвинительным приговорам, преступные доходы хранились в электронном виде, а после ряда финансовых операций преобразовывались в реальные денежные средства, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент использование криптовалюты в качестве средства платежа запрещено Конституцией России, поскольку она ничем не обеспечена.

Своей криптовалюты в России быть не может.Путин подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
КНР: проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив - провокация
Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента Порошенко
Эксперты рассказали, как защитить глаза при использовании гаджетов
Порошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине
Режиссер Георгий Данелия по-прежнему в коме
Похороны Игоря Малашенко пройдут в России
Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и обсудил сотрудничество на высшем уровне
Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом
В Испании возбудили уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко
Трамп направил в Конгресс секретную стратегию действий США в Сирии
Ученые нашли взаимосвязь между фастфудом и психическими заболеваниями
Глава МИД Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией
В России предложили вернуть обращение "господин" в армии
Курящий у бронепоезда Ким Чен Ын попал на видео
Opel объявил о возвращении на российский рынок
МИД Индии объяснил удар по лагерю террористов в Пакистане
Божена Рынска считает, что смерть Малашенко могла быть насильственной
Британский посол заверил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы
В "Газпроме" оценили возможное влияние директивы ЕС на "Северный поток-2"
В "Газпроме" прокомментировали причины ухода топ-менеджеров компании
Стоимость авиабилетов в России увеличилась на треть
Ким Чен Ын остановился в номере Фиделя Кастро в отеле Melia Hanoi
WADA примет решение о наказании для биатлонистки Васильевой до 4 марта
В коробках с гумпомощью США для Венесуэлы были испорченные продукты и просроченные лекарства
Правительство РФ выделит более 868 млн рублей на исследование Арктики
Организаторы "Евровидения-2019" прокомментировали ситуацию с украинкой Maruv
Российское судно "Партизан" получило пробоины после взрыва в Японском море