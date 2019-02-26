Верховный суд России включил криптовалюту в статью об отмывании денег
Пленум Верховного суда изменил постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь под действие данных положений об отмывании средств подпадает и криптовалюта.
При этом предметом преступлений будут являться не только сами виртуальные деньги, но и преобразованные из них купюры. Такое решение было принято на основе рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
По словам судьи Верховного суда РФ Александра Червоткина, в практике уже существуют примеры дел с использованием криптовалют. Согласно обвинительным приговорам, преступные доходы хранились в электронном виде, а после ряда финансовых операций преобразовывались в реальные денежные средства, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент использование криптовалюты в качестве средства платежа запрещено Конституцией России, поскольку она ничем не обеспечена.
Своей криптовалюты в России быть не может.Путин подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно
ИСТОЧНИК KP.RU