Верховный суд России включил криптовалюту в статью об отмывании денег

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-26T12:21:31+03:00

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Пленум Верховного суда изменил постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1. Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь под действие данных положений об отмывании средств подпадает и криптовалюта.

При этом предметом преступлений будут являться не только сами виртуальные деньги, но и преобразованные из них купюры. Такое решение было принято на основе рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

По словам судьи Верховного суда РФ Александра Червоткина, в практике уже существуют примеры дел с использованием криптовалют. Согласно обвинительным приговорам, преступные доходы хранились в электронном виде, а после ряда финансовых операций преобразовывались в реальные денежные средства, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент использование криптовалюты в качестве средства платежа запрещено Конституцией России, поскольку она ничем не обеспечена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/654672" frameborder="0"></iframe> Своей криптовалюты в России быть не может.Путин подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно

ИСТОЧНИК KP.RU