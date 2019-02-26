Трамп направил в Конгресс секретную стратегию действий США в Сирии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-26T12:32:55+03:00

Трамп направил в Конгресс секретную стратегию США по действиям в Сирии Фото: Евгения ГУСЕВА

В пресс-службе Белого дома уточнили, что документ разработан в соответствии с законом об оборонным бюджете

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил в Конгресс отчет, содержащий стратегию действий американской администрации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я отправил отчет, описывающий стратегию США по Сирии», - говорится в тексте письма Трампа к Конгрессу.

Сам отчет администрация не публикует, а содержание доклада не раскрывается. В пресс-службе Белого дома заявили, что документ разработан в соответствии с законом об оборонным бюджете.

Как ранее писал kp.ru, по данным источников агентства Reuters, все американские военные уйдут из Сирии, когда закончатся финальные стадии операции против ИГ*. На это понадобится от 60 до 100 дней.

Напомним, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над ИГИЛ* в САР и приказал вывести из этой страны американские войска. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила эти слова и отметила, что таким образом Вашингтон переходит к «следующему этапу кампании».

В МИД России оценили эти действия Соединенных Штатов как «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU