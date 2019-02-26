Глава МИД Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-26T12:43:07+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможности переговоров с Россией и подчеркнул, что между странами могут быть "периоды перемирия".

- У нас будут возможны периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может, - заявил политик.

К слову, Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях украинский политик Юлия Тимошенко выступила с порцией обвинений в адрес киевских властей. В этот раз она заявила, что действующий лидер страны Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман пять лет обманывают украинцев, заявляя, что не покупают российский газ, а на самом деле «голубое топливо» из России якобы продолжает поступать в Незалежную.

ИСТОЧНИК KP.RU