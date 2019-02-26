Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом за неспортивное поведение в размере недельной заработной платы.
Аррисабалага принес публичные устные извинения Маурисио Сарри за отказ повиноваться и своим одноклубникам за упущенный в том числе и по его вине трофей.
«Я извлеку уроки из этой ситуации и принимаю любое наказание, которое клуб посчитает уместным», — сказал футболист. «Челси» уступил «Манчестеру Сити» 3:4 по пенальти.
Ранее Аррисабалага написал в своем аккаунте в Твиттере, что между ним и Сарри произошло недопонимание, и тренер переоценил серьезность травмы голкипера. Однако, теперь испанец признал всю серьезность случившегося и понес наказание.
Кепа Аррисабалага является самым дорогим голкипером в истории клуба. Его трансфер летом 2018 года обошелся «Челси» в 80 миллионов евро.
ИСТОЧНИК KP.RU