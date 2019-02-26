2019-02-26T12:51:15+03:00
Спорт

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом

Голкипер "Челси" оштрафован на недельную зарплату за отказ повиноваться указаниям тренера в матче за кубок лиги против "Манчестер Сити"
Дарья КРЫЛОВА
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Голкипер "Челси" оштрафован на недельную зарплату за отказ повиноваться указаниям тренера в матче за кубок лиги против "Манчестер Сити".Голкипер "Челси" оштрафован на недельную зарплату за отказ повиноваться указаниям тренера в матче за кубок лиги против "Манчестер Сити".Фото: REUTERS
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Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом за неспортивное поведение в размере недельной заработной платы.

Аррисабалага принес публичные устные извинения Маурисио Сарри за отказ повиноваться и своим одноклубникам за упущенный в том числе и по его вине трофей.

«Я извлеку уроки из этой ситуации и принимаю любое наказание, которое клуб посчитает уместным», — сказал футболист. «Челси» уступил «Манчестеру Сити» 3:4 по пенальти.

Ранее Аррисабалага написал в своем аккаунте в Твиттере, что между ним и Сарри произошло недопонимание, и тренер переоценил серьезность травмы голкипера. Однако, теперь испанец признал всю серьезность случившегося и понес наказание.

Кепа Аррисабалага является самым дорогим голкипером в истории клуба. Его трансфер летом 2018 года обошелся «Челси» в 80 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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