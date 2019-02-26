Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и обсудил сотрудничество на высшем уровне
Президенты России Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летним юбилеем. Лидеры также обсудили подготовку к двустороннему саммиту высшего уровня, который состоится в апреле этого года в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений», — рассказали представители Кремля.
«Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле сего года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией», - говорится в заявлении.
Ранее сайт kp.ru писал о третьем саммите Путина, Эрдогана и иранского президента Хасана Роухани по Сирии. Они обсуждали вопросы дальнейших совместных действий в провинции Идлиб. Итогом встречи стала декларация, в которой стороны подтвердили приверженность целостности и суверенитету арабской республики.
ИСТОЧНИК KP.RU