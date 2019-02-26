2019-02-26T13:00:36+03:00
Политика

Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и обсудил сотрудничество на высшем уровне

В ходе телефонного разговора лидеры России и Турции поговорили о подготовке к проведению в Москве двустороннего саммита
Елена Гильманова
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Президент Турции Реджеп Эрдоган с Владимиром Путиным в СочиПрезидент Турции Реджеп Эрдоган с Владимиром Путиным в СочиФото: REUTERS
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Президенты России Владимир Путин по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летним юбилеем. Лидеры также обсудили подготовку к двустороннему саммиту высшего уровня, который состоится в апреле этого года в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений», рассказали представители Кремля.

«Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле сего года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией», - говорится в заявлении.

Ранее сайт kp.ru писал о третьем саммите Путина, Эрдогана и иранского президента Хасана Роухани по Сирии. Они обсуждали вопросы дальнейших совместных действий в провинции Идлиб. Итогом встречи стала декларация, в которой стороны подтвердили приверженность целостности и суверенитету арабской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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