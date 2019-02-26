Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-26T12:55:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный стали новыми членами общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Об этом сообщила председатель комитета Елена Ямпольская.

"Общественный совет при думском комитете по культуре прирастает новыми именами. Как я и анонсировала, начинается «второй призыв». Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре", - написала она во вторник в "Фейсбуке".

Ямпольская отметила, что ей интересно творчество музыканта и идея его вступления в совет является "перспективной". "Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу:)", - подчеркнула она.

Председатель комитета выразила надежду увидеть новых членов совета на слушаниях 22 марта, где они должны будут принять участие в обсуждении концепции нового закона о культуре.

Шнуров широко известен не только своим творчеством. В центре внимания многих СМИ также находится личная жизнь музыканта. Ранее kp.ru писал о том, что он сразу после развода со своей бывшей женой Матильдой, узаконил отношения с новой избранницей. Ее стала 27-летняя Ольга Абрамова.

ИСТОЧНИК KP.RU