2019-02-26T13:26:23+03:00
Политика

Порошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине

Ранее в Кремле заявили, что данные ограничения являются недопустимыми и ставят под сомнение легитимность выборов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Порошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на УкраинеПорошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на УкраинеФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в выборах в стране.

- Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах на Украине, - прокомментировали в пресс-службе Украины.

Несколькими днями ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагается запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей.

В Кремле прокомментировали скандальную ситуацию, отметив, что данные ограничения являются недопустимыми и ставят под сомнение легитимность выборов.

Новый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля этого года американский дипломат Курт Волкер порекомендовал допустить российских наблюдателей на выборы на Украине. В противном случае, по его словам, США поставят законность предстоящего мероприятия под сомнение. Однако спустя некоторое время Волкер изменил мнение по поводу российских наблюдателей. Политик поддержал решение Киева запретить гражданам России участвовать в наблюдательной миссии БДИПЧ.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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