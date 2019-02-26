Режиссер Георгий Данелия по-прежнему в коме
Российский режиссер Георгий Данелия по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы, в которую он был введен в воскресенье, 24 февраля. Об этом рассказала супруга народного артиста СССР Галина Данелия.
Таким образом женщина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что режиссер вышел из искусственной комы. По словам Галины Ивановны, ее муж все еще находится в реанимации одной из московских клиник, куда он попал несколько дней назад с воспалением легких.
"Он пока в искусственной коме. Состояние стабильно тяжелое", - цитирует ТАСС Данелию.
Сайт kp.ru писал о том, что Георгий Николаевич поступил в больницу в субботу вечером. Сначала врачи решили, что у него пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако позже была диагностирована пневмония.
В результате режиссеру провели вентиляцию легких и выровняли дыхание. В настоящий момент он дышит при помощи аппарата ИВЛ.
Галина Данелия - о состоянии мужа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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