Режиссер Георгий Данелия по-прежнему в коме

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-26T13:22:57+03:00

Жена народного артиста СССР опровергла сообщения о том, что его вывели из состояния пониженной мозговой активности

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Российский режиссер Георгий Данелия по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы, в которую он был введен в воскресенье, 24 февраля. Об этом рассказала супруга народного артиста СССР Галина Данелия.

Таким образом женщина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что режиссер вышел из искусственной комы. По словам Галины Ивановны, ее муж все еще находится в реанимации одной из московских клиник, куда он попал несколько дней назад с воспалением легких.

"Он пока в искусственной коме. Состояние стабильно тяжелое", - цитирует ТАСС Данелию.

Сайт kp.ru писал о том, что Георгий Николаевич поступил в больницу в субботу вечером. Сначала врачи решили, что у него пневмоторакс (скопление газов в грудной клетке), однако позже была диагностирована пневмония.

В результате режиссеру провели вентиляцию легких и выровняли дыхание. В настоящий момент он дышит при помощи аппарата ИВЛ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693741" frameborder="0"></iframe> Галина Данелия - о состоянии мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU