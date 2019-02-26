КНР: проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив - провокация

СЕГОДНЯ 13:44 2019-02-26T13:44:59+03:00

Пекин еще раз обозначил свою позицию в отношении подобных действий Вашингтона

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Проход кораблей американского флота через Тайваньский пролив является провокацией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга во вторник, 26 февраля.

Дипломат заявил, что Пекин уже «неоднократно достаточно четко обозначил свою позицию». «Китай выступает категорически против подобных провокаций, организованных американской стороной», - пояснил он. Лу Кан также отметил, что КНР «уже сделал соответствующее представление Соединенным Штатам».

Во вторник, 26 февраля, Тайваньское оборонное ведомство подтвердило факт прохождения двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, которое было совершенно в понедельник, 25 февраля.

В ведомстве уточнили, что американский боевой корабль и судно снабжения проследовали через пролив с юга в северо-восточном направлении и покинули зону рано утром во вторник. Такие действия в США назвали операцией по обеспечению свободы судоходства, которое совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez.

Ранее kp.ru писал о том, что Китай выразил протест в связи с принятием в Соединенных Штатах закона о поездах на Тайвань. Дипломаты КНР призвали американскую сторону следовать политике одного Китая и разорвать любые связи с Тайванем, как с отдельной страной. Между тем, президент США Дональд Трамп разрешил обмениваться визитами официальных делегаций с представителями острова и заявил о поощрении любых подобных контактов в рамках укрепления отношений между двумя сторонами.

Напомним, что Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом.

ИСТОЧНИК KP.RU