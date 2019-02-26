Эксперты рассказали, как защитить глаза при использовании гаджетов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-26T13:37:27+03:00

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Офтальмологи рассказали о воздействии гаджетов на зрение человека и дали советы, как уберечь глаза от вредоносного влияния. По словам специалистов, на зрении человека плохо сказывается сине-фиолетовая часть спектра излучения экрана. Это воздействие настолько сильно, что может даже спровоцировать слепоту.

Однако медики разработали ряд правил, способных снизить негативный эффект и сделать работу с гаджетами максимально комфортной и безопасной. Для начала специалисты рекомендуют снизить яркость на экранах своих гаджетов, а также сделать шрифт крупнее, чтобы текст легко читался под любым углом даже издалека. Кроме того офтальмологи напоминают о необходимости сократить время работы с телефонами, планшетами и компьютерами. Пишет ФАН.

По словам медиков, необходимо помнить о зарядке для глаз. Ее лучше всего делать каждые 20 минут. Ее суть заключается в том, чтобы отводить взгляд от монитора на 20 секунд и смотреть на предмет, который расположен на расстоянии 20 шагов. При этом есть еще один важный фактор — расстояние до экрана должно быть не менее 50 сантиметров, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU