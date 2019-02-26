Госдума ограничит уровень долговой нагрузки на россиян

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-26T13:58:11+03:00

Соответствующий закон будет принят уже в 2019 году

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В Госдуме планируют ограничить уровень долговой нагрузки на россиян. Соответствующий законопроект будет принят уже в этом году, рассказал

глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Когда нововведение начнет работать, то банки не смогут выдавать новые кредиты людям, если на их погашение уходит более 50% от ежемесячного семейного заработка.

Многие кредитные организации высказались негативно о таком ограничении. Банки отмечают, что возникнут сложности с контролем реального уровня дохода граждан.

В Национальном бюро кредитных историй приводят статистику: в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.

В ЦБ уже принят ряд мер, чтобы снизить долговую нагрузку на россиян. С 1 октября 2019 года кредитные учреждения будут рассчитывать показатель долговой нагрузки на заемщика. Эта мера должна препятствовать закредитованности жителей.

Эксперты уверены, что законодательное ограничение долговой нагрузки скажется положительно на бюджетах россиян. Из-за низкой финансовой грамотности многие до сих пор не могут просчитать все риски, связанные с погашением кредита и реально оценить свои возможности, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU