СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-26T14:21:35+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о том, что угроза начала полномасштабной войны с Россией как никогда велика. Соответствующее высказывание было озвучено на открытии оперативно-стратегического заседания с руководством Вооруженных сил страны.

"Угроза полномасштабной войны — не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника", — сказал Порошенко, указав на то, что Россия якобы разворачивает все новые военные соединения в приграничных районах, а также проводит "беспрецедентную милитаризацию" Черноморского региона.

При этом, по мнению главы государства, Москва не намерена ограничиваться лишь территорией Украины, поскольку в планах у нее "гибридная война", целью которой является кардинальное изменение политического ландшафта всей Европы, передает телеканал "112 Украина".

Стоит отметить, что, согласно заявлениям все того же Порошенко, киевские власти воют с Россией на протяжении уже пяти лет. При этом ни одного фактического подтверждения таких утверждений нет, да и потери несет лишь украинская сторона.

Сайт kp.ru писал о том, что киевским властям даже приходится самостоятельно придумывать поводы для развязывания конфликта с нашей страной.

Пьяный Порошенко назвал Украину "агресором".Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился

ИСТОЧНИК KP.RU