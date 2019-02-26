Порошенко вновь заявил о "реальной угрозе" войны с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о том, что угроза начала полномасштабной войны с Россией как никогда велика. Соответствующее высказывание было озвучено на открытии оперативно-стратегического заседания с руководством Вооруженных сил страны.
"Угроза полномасштабной войны — не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника", — сказал Порошенко, указав на то, что Россия якобы разворачивает все новые военные соединения в приграничных районах, а также проводит "беспрецедентную милитаризацию" Черноморского региона.
При этом, по мнению главы государства, Москва не намерена ограничиваться лишь территорией Украины, поскольку в планах у нее "гибридная война", целью которой является кардинальное изменение политического ландшафта всей Европы, передает телеканал "112 Украина".
Стоит отметить, что, согласно заявлениям все того же Порошенко, киевские власти воют с Россией на протяжении уже пяти лет. При этом ни одного фактического подтверждения таких утверждений нет, да и потери несет лишь украинская сторона.
Сайт kp.ru писал о том, что киевским властям даже приходится самостоятельно придумывать поводы для развязывания конфликта с нашей страной.
Пьяный Порошенко назвал Украину "агресором".Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился
ИСТОЧНИК KP.RU
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