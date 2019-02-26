2019-02-26T14:21:35+03:00
Политика

Порошенко вновь заявил о "реальной угрозе" войны с Россией

По словам президента Украины, наша страна вовсю проводит "беспрецедентную милитаризацию" Черноморского региона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил о том, что угроза начала полномасштабной войны с Россией как никогда велика. Соответствующее высказывание было озвучено на открытии оперативно-стратегического заседания с руководством Вооруженных сил страны.

"Угроза полномасштабной войны — не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника", — сказал Порошенко, указав на то, что Россия якобы разворачивает все новые военные соединения в приграничных районах, а также проводит "беспрецедентную милитаризацию" Черноморского региона.

При этом, по мнению главы государства, Москва не намерена ограничиваться лишь территорией Украины, поскольку в планах у нее "гибридная война", целью которой является кардинальное изменение политического ландшафта всей Европы, передает телеканал "112 Украина".

Стоит отметить, что, согласно заявлениям все того же Порошенко, киевские власти воют с Россией на протяжении уже пяти лет. При этом ни одного фактического подтверждения таких утверждений нет, да и потери несет лишь украинская сторона.

Сайт kp.ru писал о том, что киевским властям даже приходится самостоятельно придумывать поводы для развязывания конфликта с нашей страной.

Пьяный Порошенко назвал Украину "агресором".Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился

ИСТОЧНИК KP.RU

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