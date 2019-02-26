Патрушев: США уходят от консультаций с РФ по Венесуэле

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-26T14:43:23+03:00

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Соединенные Штаты предложили России провести отдельные консультации по Венесуэле, однако сами же под надуманными предлогами уходят от них. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев. Более того он уверен, что Вашингтон готовит военное вторжение в Боливарианскую Республику.

«Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», - сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, Вашингтон проявляет «сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу», которые говорят о том, что «США готовят военное вторжение в независимое государство

«Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро» - сказал он.

Патрушев заметил, что на этом фоне Вашингтона навязывают гуманитарную помощь Каракасу. Однако «тяжелое гуманитарное положение, на которое ссылается Вашингтон, как раз и спровоцировано американскими санкциями и эмбарго». «И в этих условиях навязывается гуманитарная помощь. При этом предполагается, что она будет отвергнута» - добавил он.

Ранее в Венесуэле прошли столкновения сторонников оппозиции с силами полиции и Национальной гвардии. Причиной стала попытка доставить в республику гуманитарную помощь из других стран. В результате столкновений несколько человек погибли, пострадали сотни жителей. В ответ госсекретарь США Майк Помпео 24 февраля заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные действия в отношении Каракаса. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены «сделать то, что нужно», чтобы в республике «восторжествовала демократия».

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Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэле людям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты отстаивают независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция пытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной" (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU