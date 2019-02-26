2019-02-26T14:39:22+03:00
Политика

Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вопросы трудоустройства дочери не имеют отношения к его работе
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Песков прокомментировал стажировку дочери в ЕвропарламентеПесков прокомментировал стажировку дочери в ЕвропарламентеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Стажировка в Европарламенте дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизаветы является обычной студенческой практикой. Так Песков прокомментировал распространенную накануне информацию.

"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике", - отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь добавил, что никак это не связано с его профессиональной деятельностью. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы".

Накануне kp.ru сообщило, что дочь Пескова Елизавета работает стажёром в аппарате депутата от Франции Эмерика Шопрада. Сам политик также подтвердил данную информацию. При этом он добавил, что девушка стажируется у него с ноября прошлого года и это не запрещено законом. Ее обязанности в качестве стажера, по слова евродепутата, четко определены и не имеют никакого отношения к данным стратегического значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу
Минпросвещения ужесточит экспертизу учебников
Гройсман обвинил "Нафтогаз" в провале планов по добыче газа
Кремль готов приветствовать саммит США - КНДР при условии снижения напряженности в регионе
В Великобритании обсуждают решение о переносе Brexit
Патрушев: США уходят от консультаций с РФ по Венесуэле
Западные страны заблокировали предложение РФ о расширении списка ОЗХО
Порошенко вновь заявил о "реальной угрозе" войны с Россией
Первый частный спутник успешно скорректировал орбиту на пути к Луне
Верховная Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине
Правительство поручило провести проверку колбас, сыров и мяса птицы
Госдума ограничит уровень долговой нагрузки на россиян
Греф: Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта
КНР: проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив - провокация
Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента Порошенко
Эксперты рассказали, как защитить глаза при использовании гаджетов
Порошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине
Режиссер Георгий Данелия по-прежнему в коме
Похороны Игоря Малашенко пройдут в России
Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и обсудил сотрудничество на высшем уровне
Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом