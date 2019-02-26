Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-26T14:39:22+03:00

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вопросы трудоустройства дочери не имеют отношения к его работе

Изменить размер текста: A A

Стажировка в Европарламенте дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизаветы является обычной студенческой практикой. Так Песков прокомментировал распространенную накануне информацию.

"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике", - отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь добавил, что никак это не связано с его профессиональной деятельностью. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы".

Накануне kp.ru сообщило, что дочь Пескова Елизавета работает стажёром в аппарате депутата от Франции Эмерика Шопрада. Сам политик также подтвердил данную информацию. При этом он добавил, что девушка стажируется у него с ноября прошлого года и это не запрещено законом. Ее обязанности в качестве стажера, по слова евродепутата, четко определены и не имеют никакого отношения к данным стратегического значения.

ИСТОЧНИК KP.RU