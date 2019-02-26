Западные страны заблокировали предложение РФ о расширении списка ОЗХО
Страны Запада заблокировали российское предложение по добавлению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению. Причем сделали это по надуманным причинам", - сообщил дипломат.
По его словам, в пользу российской инициативы высказались лишь девять государств, еще десять воздержались от голосования, а около двух десятков стран выступили против. Речь идет, прежде всего, о США и их союзниках, которые фактически торпедируют КЗХО и приводят к расколу в организации.
"Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам", - сказал Шульгин.
При этом он подчеркнул, что возвращение к поиску взаимоприемлемых решений на основе консенсуса пока невозможно, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Россия даже рассматривала вариант выхода из организации о запрещении химического оружия, однако окончательное решение так и не было принято.
ИСТОЧНИК KP.RU