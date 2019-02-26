2019-02-26T14:40:55+03:00
Политика

Западные страны заблокировали предложение РФ о расширении списка ОЗХО

Российская сторона хотела внести в приложение по химикатам к КЗХО еще несколько новых веществ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Запад не поддержал предложение Москвы в рамках ОЗХОЗапад не поддержал предложение Москвы в рамках ОЗХОФото: REUTERS
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Страны Запада заблокировали российское предложение по добавлению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению. Причем сделали это по надуманным причинам", - сообщил дипломат.

По его словам, в пользу российской инициативы высказались лишь девять государств, еще десять воздержались от голосования, а около двух десятков стран выступили против. Речь идет, прежде всего, о США и их союзниках, которые фактически торпедируют КЗХО и приводят к расколу в организации.

"Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам", - сказал Шульгин.

При этом он подчеркнул, что возвращение к поиску взаимоприемлемых решений на основе консенсуса пока невозможно, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Россия даже рассматривала вариант выхода из организации о запрещении химического оружия, однако окончательное решение так и не было принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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