Кремль готов приветствовать саммит США - КНДР при условии снижения напряженности в регионе

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-26T14:54:13+03:00

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Москва готова приветствовать итоги саммита лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына, проведение которого намечено на 27 - 28 февраля. Но, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при условии прогресса в решении ядерной проблемы в регионе и уменьшения напряженности на Корейском полуострове.

"Если эта встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейской ядерной проблемы, поможет продвинуться на пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряженность там, то, безусловно, это можно будет только приветствовать", - подчеркнул

Песков добавил, что по итогам саммита лидеров США и КНДР в 2018 году были отмечены "определенные признаки разрядки" обстановки, что отметило все мировое сообщество. "Здесь определенные расхождения в нюансах [подходов разных стран] есть, но в целом, естественно, все сходятся в одном: важно добиться действительно безопасного, предсказуемого, соответствующего идеалам нераспространения Корейского полуострова", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее kp.ru сообщило, что Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с президентом США на своем бронированном поезде. Во время саммита он будет проживать в отеле Melia Hanoi в центре Ханоя, где останавливался кубинский революционер Фидель Кастро.

Трамп должен прилететь во Вьетнам вечером 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU