2019-02-26T14:56:47+03:00
Политика

Гройсман обвинил "Нафтогаз" в провале планов по добыче газа

Украина хочет сама обеспечивать себя энергоресурсами, чтобы в будущем стать их экспортером
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Украинская компания "Нафтогаз" провалила планы по наращиванию добычи природного газа на территории страны. С таким обвинительным заключением выступил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман.

"Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа, которая была запланирована на 2020 год", - сказал он на энергетическом форуме в Киеве.

По мнению главы украинского правительства, такая ситуация сложилась, поскольку данная компания осознает свое монопольное положение и в то же время технологически уступает участникам частного сектора. Между тем, одной из основных задач государства остается добыча большего объема собственных энергоресурсов, чтобы в будущем появилась возможность стать их экспортером.

"Я глубоко убежден в том, что в ближайшие пять лет мы можем достичь той цели, которая стоит перед нами: абсолютно полностью обеспечить себя газовыми ресурсами", - цитирует Гройсмана портал "Сегодня".

Между тем, в самом "Нафтогазе" еще в прошлом году предупреждали правительство о том, что могут возникнуть трудности в реализации проектов по добыче газа. Сайт kp.ru писал о том, что компания вошла в 2019-ый год с минимальным остатком средств на счетах, поскольку власти не компенсировали ей потери от продажи топлива по льготным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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