2019-02-26T15:02:33+03:00
Общество

Минпросвещения ужесточит экспертизу учебников

Одно из предложений - вернуться к советской практике, когда каждый рецензент ставил свое имя на титульном листе
Елена Гильманова
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Минпросвещения ужесточит экспертизу учебников.Минпросвещения ужесточит экспертизу учебников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Экспертиза российских учебников будет ужесточаться, а проводить ее Минпросвещения планирует совместно с Российской академией наук. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева

«Академия имеет на это полномочия, чтобы быть нашим ответственным экспертом: академия наук, академия образования. Экспертиза будет независимой, она будет научной, она будет ужесточена, чтобы было понятно. Условия экспертизы будут достаточно жесткими» - заявила министр просвещения.

По словам Ольги Васильевой, каждый рецензент будет нести ответственность за свою работу. Выступая на президиуме РАН, она предложила вернуть практику СССР, когда каждый рецензент ставил свое имя на титульном листе.

«Если твоя фамилия стоит на титуле, то уже вряд ли ты будешь заниматься ерундой», - пояснила министр.

В феврале этого года Минпросвещения уточнило, что не вошедшие в перечень учебники, отправят на дополнительную экспертизу, по итогам которой их могут включить в список. Такую проверку ждут почти 500 экземпляров.

В этот же месяц школьный учебник по экономике, выпущенный под редакцией доктора наук Игоря Липсица, был исключен из федерального перечня пособий из-за многочисленных ошибок и недочетов. В пресс-службе ведомства указали на то, что еще в прошлом году все учебники прошли дополнительную экспертизу. По результатам проверки более 200 предметных линеек пособий были исключены из федерального перечня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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