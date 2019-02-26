Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-26T15:16:08+03:00

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение о том, что переброска американских военных в Пуэрто-Рико и Колумбию означает, что США готовятся к военному вторжению в Венесуэлу. По его словам, Вашингтон намерен использовать военнослужащих в операции по отстранению от власти законного президента боливарианской республики Николаса Мадуро.

«США готовят военное вторжение в независимое государство. <…> Факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро», - сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». При этом секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что такое положение дел и вызвало отказ «принимать гуманитарный груз от страны-агрессора».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Николай Патрушев рассказал о том, что некоторое время назад Соединенные Штаты предложили России провести отдельные консультации по Венесуэле, однако сами же под надуманными предлогами уходят от них.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU